Diyanet’ten kripto para fetvası: Fitre ve zekât verilemez kurban kesilemez

Diyanet İşleri Başkanlığı Alo Fetva Hattı, vatandaşların kripto paraya ilişkin sorularını yanıtladı. "Dijital kripto paralarla dini vecibelerin yerine getirilmesi caiz midir?" şeklindeki soruya dijital kripto paraların kullanımının caiz olmadığı için fitre, zekât ve kurban gibi dini vecibelerin de kripto paralarla yerine getirilmesinin caiz olmadığı yanıtı verildi. Dijital kripto para kullanımının ise kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıdığı, herhangi bir güvencesi bulunmadığı ve belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açtığı için caiz olmadığı hatırlatıldı. Diyanet ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurban kesecek kimsenin, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabileceği ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağının işlendiği ve bu nedenle banka kredisiyle kurban kesilemeyeceği belirtildi. Kurban satın almada vadeli satışın ise caiz olduğu ve taksitle kurban alınmasında bir sakınca olmadığı ifade edildi.