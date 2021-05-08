Evlat nöbetindeki anneler, Erdoğan ile iftarda buluşacak

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 20 ayı geride bıraktı. Annelere desteğini her ortamda yaptığı açıklamalarıyla dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Anneler Günü nedeniyle Diyarbakır annelerine önemli bir davet geldi. Diyarbakır anneleri, İstanbul'da bu akşam Erdoğan ile bir araya geliyor. Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile ilk kez yüz yüze görüşecek. İftar programına giden annelerden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek olmaları nedeniyle çok heyecanlı olduklarını söyledi. İki yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eylemi başlatan annelerden biri olan Biçer, bugüne kadar en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi iftara davet etmesi anneleri çok mutlu etmiştir. İlk kez Cumhurbaşkanımız ile yüz yüze bir araya geleceğiz. Bu bizi çok heyecanlandırıyor" dedi.İftar programına Van'dan katılacak olan annelerden Nazlı Sancar, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizimle iftarda bir araya gelerek verdiğimiz mücadeleyi dinleyecek. Bu programa bizi davet etmesi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Özellikle Diyarbakır'da verdiğimiz mücadeleyi şimdi Van'da da sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu yolda yanımızda olduklarını bize hep söylediler. Şimdi de verdiğimiz mücadaleyi bizzat bizden dinleyecekler" diye konuştu.