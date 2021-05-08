Fedakâr sağlık çalışanı anneler 7/24 görev başında





"Çocuklar o kadar içindeler ki bu sürecin, onlar için de çok ağır geçiyor. Pandemi sürecinde geçireceğim ikinci Anneler Günü'nde onlarla birlikte olabileceğim için moralim yüksek. Geçen yıl yanlarında değildim ve çok buruktum. Ben çocuklarıma hep şu cümleyi söyledim: 'Bakın annecim başka çocuklar ölmesin diye, onlar annesiz babasız kalmasın diye biz çalışmak zorundayız' onlara ancak bu şekilde anlatabildim. 1,5 yıldır çocuklarımla annem ilgileniyor. Annem de bunun için için engelli olan diğer kardeşimi ablama emanet edip benim yanıma geldi. Bu durumdan bütün aile etkileniyor aslında. Ama bu sene uzun yıllar sonra ilk defa üç kuşak bir arada anneler gününü kutlayacağız. Biz gerçekten kimsenin çocuğu annesiz babasız kalmasın diye çalışıyoruz ve mesleğimizin başındayız. İnsanlardan da biraz daha farkındalık bekliyoruz, bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımızın da annelerine ihtiyaçları var."