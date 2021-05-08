Fedakâr sağlık çalışanı anneler 7/24 görev başında

* İstanbul 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi Doktoru Hande Karel: Pandeminin ilk zamanları Covid oldum. İki ay çocuklarımı hiç göremedim. 7,5 yaşında kızım, 6 yaşında oğlum var. Benden uzakta kalmaları çok ağır bir travmaydı benim için. Biz en başından beri virüsün içindeyiz. O yüzden çocuklarımıza karşı çok dikkatli olmak zorundaydık.
Çocuklar da artık virüsle yaşamayı öğrendi ama yine de zorlanıyoruz. Oğlum Efe geçen gün 'Anne keşke elimde sihirli bir değnek olsa Covidsiz bir dünya yaratsam' dedi. Eve girer girmez çocuklar annelerinin boynuna koşarlar ama bizim çocuklarımız içeri girer girmez ellerini havaya kaldırıyor ve 'tamam dokunmuyoruz anne önce dezenfekte olacaksın' diyor.
"Çocuklar o kadar içindeler ki bu sürecin, onlar için de çok ağır geçiyor. Pandemi sürecinde geçireceğim ikinci Anneler Günü'nde onlarla birlikte olabileceğim için moralim yüksek. Geçen yıl yanlarında değildim ve çok buruktum. Ben çocuklarıma hep şu cümleyi söyledim: 'Bakın annecim başka çocuklar ölmesin diye, onlar annesiz babasız kalmasın diye biz çalışmak zorundayız' onlara ancak bu şekilde anlatabildim. 1,5 yıldır çocuklarımla annem ilgileniyor. Annem de bunun için için engelli olan diğer kardeşimi ablama emanet edip benim yanıma geldi. Bu durumdan bütün aile etkileniyor aslında. Ama bu sene uzun yıllar sonra ilk defa üç kuşak bir arada anneler gününü kutlayacağız. Biz gerçekten kimsenin çocuğu annesiz babasız kalmasın diye çalışıyoruz ve mesleğimizin başındayız. İnsanlardan da biraz daha farkındalık bekliyoruz, bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımızın da annelerine ihtiyaçları var."
* İstanbul 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi Hemşiresi Yasemin Çakır: Bu süre zarfında sadece 4 gün yıllık izin kullanabildim. Sadece çalışıyoruz. Anne babalarımızla bile görüşemiyoruz. Bu yüzden hem çocuklarımıza karşı hem de anne babalarımıza karşı özlem duyuyoruz. Biri 18 biri, 24 yaşında iki çocuğum var. Çocuklarım bana destek oluyor, üzüldüklerini çok belli etmemeye çalışıyor. Oğlum bu sene üniversiteye hazırlanıyor. Kızımın sınav sürecinde yanında hep ben vardım ama oğlumun yanında olamadım. Sürekli nöbetteydim o yüzden bu süre zarfında hep yalnız kaldı en çok ona çok üzülüyorum. Geçen sene Anneler Günü'nde nöbetçiydim, bu sene de nöbetçiyim ve yine çocuklarımdan ayrı geçireceğim. Herkes kurallara uyarsa, daha dikkatli olursa bizler de çocuklarımızla ve ailelerimizle daha rahat görüşebiliriz.
"GÖREVİMİ SEVEREK GÖNÜLDEN YAPIYORUM"
* İstanbul 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi Acil Tıp Teknisyeni Derya Anıt: 7 yaşında bir oğlum var. Bu küçük yaşlarına rağmen bu şekilde büyük bir fedakârlık gösteriyorlar. Vatanımız ve tüm toplumumuz için faydalı olacak bir iş için hizmet veriyoruz. Bu yüzden içimiz rahat. Ben görevimi severek ve gönülden yaptığım için bu durumu kabullenebiliyorum ama oğlum arkadaşları gibi annesini görmek, sarılmak istiyor. Bunun eksikliğini yaşadığını bilmek beni de üzüyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan bu zor dönemlerde mümkün olduğunca evde kalarak daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sizin aracılığınızla tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum.