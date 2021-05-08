Hırsızlıktan aranan 5 kişi operasyonla yakalandı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik sabaha karşı 6 adrese yapılan operasyonlarda 5 kişi ekipler tarafından yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İlçe genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele ve hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik haklarında adli makamlar tarafından yakalama emri bulunanlar için çalışma yapıldı.

"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık, Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı, Otodan Hırsızlık ve Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçlarından arandığı tespit edilen şahıslara yönelik sabaha karşı saat:05:45 sıralarında karma ekiplerle 6 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aranan şahıslardan R. D., C. A., Ö. K., M. A., M. O. Ekipler tarafından yakalandı ve gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirildi. Hazırlanan evraklarla birlikte beş şahıs, sağlık kontrollerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edildi.