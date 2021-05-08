İBB Beşiktaş merkezdeki 51 yıllık varyantı yıktı

Beşiktaş Meydanı düzenlemesi projesi kapsamında meydanda yıkımlar devam ediyor. Daha önce İskelede bulunan kafeler ve işletmeler yıkıldıktan sonra 1970 yıllarında yapılan 51 yıllık varyantta yıkıldı. Uzun yıllardır Barbaros Bulvarından Ortaköy'e yapılan dönüşler için kullanılan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantının parklanma ve otopark olarak kullanıldığı ve ömrünü tamamladığı belirtilerek yıkımına karar verildi.



YOL TRAFİĞE KAPATILDI



Beşiktaş meydan projesi kapsamında yıkımına karar verilen varyant'ın kaldırılması öncesinde Barbaros –Beşiktaş ve Ortaköy istikametindeki yollar kapatıldı. Yıkımın yapılacağı alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş-Ortaköy yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ortaköy istikametine gitmek isteyenler alternatif yollara yöneldi. Beşiktaş Meydanda Ortaköy'e dönüş olarak kullanılan varyant büyük vinç yardımı ile yıkılarak parçalandı.

Yıkım çalışmaları tamamlanana kadar bu güzergahtaki trafik tamamen durduruldu. Ortaköy'e geçişler için Beşiktaş meydandan bir yol açıldı. Yol üzerindeki varyantın yıkılmasından sonra yolun açılacağı iskele bölümündeki yıkımın ise üç gün süreceği kaydedildi.