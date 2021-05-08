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Giriş Tarihi: 8.5.2021 16:36

İBB merkezdeki 51 yıllık varyantı yıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İBB Beşiktaş merkezdeki 51 yıllık varyantı yıktı

İskelede yıllardır hizmet veren 51 yıllık varyant İBB tarafından yıkımı gerçekleştirildi. Beşiktaş meydan projesi kapsamında Balmumcudan Ortaköy’e dönüş için kullanılan varyant  yıkıldığı için Beşiktaş –Ortaköy yolu çalışma bitene kadar kapatıldı.

Beşiktaş Meydanı düzenlemesi projesi kapsamında meydanda yıkımlar devam ediyor. Daha önce İskelede bulunan kafeler ve işletmeler yıkıldıktan sonra 1970 yıllarında yapılan 51 yıllık varyantta yıkıldı. Uzun yıllardır Barbaros Bulvarından Ortaköy'e yapılan dönüşler için kullanılan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantının parklanma ve otopark olarak kullanıldığı ve ömrünü tamamladığı belirtilerek yıkımına karar verildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Beşiktaş meydan projesi kapsamında yıkımına karar verilen varyant'ın kaldırılması öncesinde Barbaros –Beşiktaş ve Ortaköy istikametindeki yollar kapatıldı. Yıkımın yapılacağı alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş-Ortaköy yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ortaköy istikametine gitmek isteyenler alternatif yollara yöneldi. Beşiktaş Meydanda Ortaköy'e dönüş olarak kullanılan varyant büyük vinç yardımı ile yıkılarak parçalandı.
Yıkım çalışmaları tamamlanana kadar bu güzergahtaki trafik tamamen durduruldu. Ortaköy'e geçişler için Beşiktaş meydandan bir yol açıldı. Yol üzerindeki varyantın yıkılmasından sonra yolun açılacağı iskele bölümündeki yıkımın ise üç gün süreceği kaydedildi.

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İBB Beşiktaş merkezdeki 51 yıllık varyantı yıktı
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