İBB ne pandemi dinliyor ne de Ramazan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, İGDAŞ'tan şef ve müdür kadrosundaki 22 kişiyi görevden aldı. Aralarında 25 yıllık çalışan ve emekliliğine 6 ay kalan Bayram Karaman'ın da olduğu 6 kişi işten çıkarıldı.Lokman Gürsoy, Recep Erdöl, Saim Sönmez, Yalçın Haberdar, Bayram Karaman ve Mehmet Yüksel gibi şef ve müdür kadrosunda bulunan 22 kişinin bir hafta içinde görevden alındığını ve işten çıkartıldığını belirten avukat Yusuf Demir, "Sebep göstermeden görevden aldılar. Bunlara 'Gelin arabuluculuk üzerinden anlaşalım sizi atalım. Tazminatlarınızı verelim' dediler. Ama normal hukukun öngördüğünden daha az bir teklifte bulundular. Kabul edilmeyince 22 kişinin maaşını personel seviyesine indirdiler. Arkadaşlar itiraz edip müfettişliğe gitti. Yapılan inceleme ile İGDAŞ normal maaşlarını yeniden ödemeye başladı ancak daha sonra zoraki izin kullandırma ve ücretsiz izne çıkarma yoluna gittiler" dedi. Kurumda 200'e yakın şef ve müdür kadrosu olduğunu belirten Demir, "Sadece burada değil belediyenin diğer şirketlerinde de benzer durumu yapıyorlar. Seçim döneminde 'İşten atmayacağız, emeğe saygılıyız' sözlerinin tamam en yalan olduğu ortaya çıkıyor" diye konuştu.