İnsanlıkla paylaşmaya hazırız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yerli imkânlarla geliştirilen, insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.Kovid-19'un ülke ayırt etmediğine ve insanlığı tehdit ettiğine dikkati çeken Varank, geliştirilen aşıları insanlık yararına kullanmaya hazır olduklarını yineledi. Varank, "Sadece patent değil, aşı üretim süreçlerindeki bilgi birikimini de paylaşmaya hazırız" diye konuştu. Kovid-19'un tedavisine yönelik ilaç çalışmalarına da değinen Varank, ribavirin ve montelukast molekülleriyle ilgili tüm süreçlerin tamamlandığını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurduklarını bildirdi.