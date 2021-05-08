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Giriş Tarihi: 9.5.2021 01:48

'ndan İsrail'e kınama bildirisi! Türkiye öncü oldu

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama bildirisi! Türkiye öncü oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamasında " Parlamento Birliği (İSİPAB), TBMM Başkanlığı'mızın girişimiyle İsrail'in Filistinli müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladı." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB), TBMM Başkanlığının girişimiyle İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladığını belirtti.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, İSİPAB'ın İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan bildirisine de yer verdi.

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında, İSİPAB'ın bildirisindeki, "Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in, Kudüs'ün ve Mescid-i Haram'ın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan saldırgan operasyonlarını, Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerini sürekli kınamaya devam edeceğiz." vurgusuna işaret etti.

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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama bildirisi! Türkiye öncü oldu
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