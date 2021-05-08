İYİ Partili Aytun Çıray'dan kirli algı operasyonu! 40 dakika içinde kendini yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, söz konusu programdan bir fotoğraf paylaştı ve Erdoğan'ın masasında su bulunduğunu belirterek oruç tutmadığını iddia etti.
Aytun Çıray, saat:20.09'da yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafını eleştiremeyiz. Sebebi sağlıktır, zorlanmadır.. Oruç tutup tutmamak Allah'la kul arasında bir konudur. Lâiklik de bunu gerektirir. Eleştirilecek olan samimiyetsizliktir" iddiasında bulundu.
AYTUN ÇIRAY, "DÜZELTİYORUM" DEDİ ANCAK ÖZÜR DİLEMEDİ
Aytun Çıray, saat:20.09'da yaptığı paylaşımda ise; "Düzeltiyorum. Sn Erdoğan'ın bu fotoğrafı iftar sonrası çekilmiş" ifadelerini paylaştı.
"UTANMA OLMAYINCA…"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Aytun Çıray'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı gerçek dışı paylaşımı eleştirdi ve "İftar sonrasının ve iftar esnasının iddiası açısından bir fark teşkil etmediğini de kavrayamamış herhalde. Ama utanma olmayınca!" dedi.
Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:
"Devlet adamı olmanın bir koltuk değil de bir karakter meselesi olduğunun kanıtlarından biri de şu paylaşımlar. Önünü arkasını araştırmadan bir fotoğraf paylaşıyor. Kendince cumhurbaşkanımızın sağlığını ve ibadetini tartışmaya açıp sakil bir laiklik övgüsünde bulunuyor.
İşin aslı her açıdan yüzüne vurulunca aynı pişkinlikle kendini savunmaya devam ediyor. İftar sonrasının ve iftar esnasının iddiası açısından bir fark teşkil etmediğini de kavrayamamış herhalde. Ama utanma olmayınca!
Neyse, velhasıl bu şahıs bu ülkede bürokrasiden siyasete birçok makamda görev aldı. O makamları aslında işgal etmiş olduğunu bugün bir kez daha tecrübe ettik. Gençler bu vasatları gerçekten bilmeli..."