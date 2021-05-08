Jandarma Asi’de kaçak balık düzeneğini bozdu!

Hatay'ın Samandağ ve Defne İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk sahaları içerisinde Asi Nehri ile Karaçay Dersesi üzerinde, tuzakla kaçak balık avlanmakta kullanılan düzenek ekipler tarafından bozularak dağıtıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü denetimde Asi nehri ve Karaçay deresinde kamıştan kaçak balık avcılık düzeneği bulundu.

Su debidinin sığ olduğu yerlerde taşlar kullanılarak akıntı ağızlarının daraltılması sonucunda yerleştirilen dört adet 'davul' tabir edilen kamıştan yapılmış tuzağa ekipler tarafından el konuldu, düzenekler ise bozularak yıkıldı.