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Giriş Tarihi: 8.5.2021 16:42

Kabaktepe: Hayvan severler hala sessiz

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Kabaktepe: Hayvan severler hala sessiz

Başkan Erdoğan İBB sorumluluğundayken kaybolan 978 atın akıbetinin belirsiz olmasına tepki gösterdi. Erdoğan’ın konuşmasını paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı , “Hayvan haklarını savunduğunu iddia edenlerden de ses yok. Bizi bir şekilde kandırabilirsiniz. Ancak bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda kaybolan 978 atla ilgili İBB'ye eleştirilerde bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "İBB yönetimini eleştiren Erdoğan, "İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz" dedi. Bazı çevrelerin sessiz kaldığına dikkat çeken Erdoğan, "Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneğidir. Hadi konuşsanıza, niye konuşmuyorsunuz? Sesinizi çıkarsanıza, niye çıkarmıyorsunuz? Bu işin ideolojik boyutu olamaz" ifadelerini kullandı.

ALLAH'TAN KORKUN

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşarak, "Atların akıbeti hala belli değil. Sorumlulardan hala tatmin edici bir cevap yok. Hayvan haklarını savunduğunu iddia edenlerden de ses yok. Bizi bir şekilde kandırabilirsiniz. Ancak bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!"

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Kabaktepe: Hayvan severler hala sessiz
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