Kadın çalışana tuvaletsiz binada sürgün!

Aydın'da İncirliova Belediyesi 2019 yerel seçimlerinde MHP'den İYİ Parti'ye geçti. Başkanlık koltuğuna Aytekin Kaya'nın geçmesiyle insan kaynakları müdürü Esen Ekiz'e yönelik mobbing süreci de başladı. Ekiz farklı farklı yerlere defalarca sürgün edildi.İddiaya göre Kaya, Cemil Karataş isimli temizlik işçisinden zehirli yılan yakalayıp Ekiz'in masasındaki çekmeceye koyması talimatını verdi. Karataş zehirli bir engereği Ekiz'in odasına bırakmak istedi. Ancak Ekiz işe gitmeyince plan işlemedi. Ölüm tuzağını öğrenen Kaya'dan şikayetçi oldu. Kaya hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma açıldı, 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Kaya, bunun üzerine Ekiz'i kadın tuvaleti olmayan temizlik şantiyesine sürgüne gönderdi. Bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan Ekiz, temizlik şantiyesinde bilgisayarı bulunmadığı için sabahtan akşama kadar sandalyede oturuyor. Karataş da aynı yerde görevlendirilince Ekiz "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa başvurdu ve 1 aylık koruma kararı aldırdı.