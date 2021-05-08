Mali işlerden sorumlu genel sekreter görevden alındı

İBB'de mali işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin görevden alındı. Yerine ise Aktif Yatırım Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyesi olan Cemel Ufuk Karakaya getirildi. Görevden almaya yönelik İBB'den yapılan açıklamada yeni bir iştirakin de kurulduğu vurgulandı.





Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) bazı görev değişiklikleri yapıldı. Mali işlerden ve iştiraklerden sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunan Turgut Tuncay Önbilgin, İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) başkanlığına atandı. Önbilgin'in yerine ise Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Cemal Ufuk Karakaya getirildi. İYA başkanlığını da yürüten Nihat Narin ise, İSTTELKOM AŞ ile yeni iştirak İSETAŞ ENERJİ'de genel müdürlük görevlerine devam ediyor" denildi.





YÖNETİMDE PEŞ PEŞE GÖREVDEN ALMA



İBB yönetimi yapılan son görevden alma ile 2 yılda A takımını kuramamasına İmamoğlu'nun kurmayları arasında gerilimin olmasının neden olduğu öne sürüldü. İBB'de 16 Nisan'da Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı'nın da görevden alınmasıyla İmamoğlu'nun kurmayları arasında gerilim olduğu öne sürülmüştü. İBB' de 14 Nisan'da da 2019 yılından beri MEDYA AŞ'nin Genel Müdürlüğünü üstlenen İpek Elif Atayman, görevden alınmış yerine Pınar Türker Fadıllıoğlu getirilmişti.