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Giriş Tarihi: 8.5.2021 21:19

paylaştı! "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz"

MSB paylaştı! Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz

, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaşıp, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarına ait yeni görüntüler paylaştı.

MSB: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz | Video

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, arazide tespit ettiği bir mağaraya düzenlediği operasyona ilişkin havadan çekilen görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz! Kahraman Komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

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MSB paylaştı! "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz"
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