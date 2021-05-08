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Giriş Tarihi: 8.5.2021 16:40 Son Güncelleme: 8.5.2021 16:42

: korkunç olay! Öldürmeye teşebbüs dosyası cinayete döndü!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: İstanbul korkunç olay! Öldürmeye teşebbüs dosyası cinayete döndü!

haberleri... ’da anaokulu öğretmeni ’ın boğarak ve yakarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Coşar, hastanadeki 11. gününde hayatını kaybetti Aytar hakkındaki “Kasten öldürmeye teşebbüs’ soruşturması da cinayete dönüştü.

Son dakika haberi... İstanbul'da anaokulu öğretmeni Gözde Aytar'ın boğarak ve yakarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Coşar, hastanadeki 11. gününde hayatını kaybetti Aytar hakkındaki "Kasten öldürmeye teşebbüs' soruşturması da cinayete dönüştü.


Bağcılar, Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Gülcemal Coşar, 25 Nisan 2021 günü kızını arayarak yardım istemiş kızı evde annesini yanıklar içerisinde bulmuştu. Vücudunda yanıklar ve boğazında da boğma izi olan Gülcemal Coşar yoğun bakıma alınmadan önce kızına, "Beni Gözde öldürmek istedi" demişti.


Gülcemal Coşar'ın 4 bileziği ve kolyesini aldığı öne sürülen anaokulu öğretmeni Gözde Aytar evinde gözaltına alınmış, yaşlı kadının tülbentle boğulmaya çalışıldığı devamında da ateşe verilerek yakılmaya çalışıldığı anlaşılmıştı. Bilezikler ve kolye binanın arka bahçesinde bulunmuştu. Gözde Aytar hakkındaki iddiayı kabul etmeyerek," Neden benim adımı verdiğini anlamış değilim." demiş ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştı.



HASTANEDEKİ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Gülcemal Coşar, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, tedavi altına alındığı 11. gün hayatını keybetti. Coşar, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verilirken, Aytar hakkındaki soruşturma da 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten cinayete dönüştü.

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Son dakika: İstanbul korkunç olay! Öldürmeye teşebbüs dosyası cinayete döndü!
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