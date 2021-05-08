Son dakika: İstanbul korkunç olay! Öldürmeye teşebbüs dosyası cinayete döndü!

Son dakika haberi... İstanbul'da anaokulu öğretmeni Gözde Aytar'ın boğarak ve yakarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Coşar, hastanadeki 11. gününde hayatını kaybetti Aytar hakkındaki "Kasten öldürmeye teşebbüs' soruşturması da cinayete dönüştü.
Bağcılar, Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Gülcemal Coşar, 25 Nisan 2021 günü kızını arayarak yardım istemiş kızı evde annesini yanıklar içerisinde bulmuştu. Vücudunda yanıklar ve boğazında da boğma izi olan Gülcemal Coşar yoğun bakıma alınmadan önce kızına, "Beni Gözde öldürmek istedi" demişti.
Gülcemal Coşar'ın 4 bileziği ve kolyesini aldığı öne sürülen anaokulu öğretmeni Gözde Aytar evinde gözaltına alınmış, yaşlı kadının tülbentle boğulmaya çalışıldığı devamında da ateşe verilerek yakılmaya çalışıldığı anlaşılmıştı. Bilezikler ve kolye binanın arka bahçesinde bulunmuştu. Gözde Aytar hakkındaki iddiayı kabul etmeyerek," Neden benim adımı verdiğini anlamış değilim." demiş ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştı.