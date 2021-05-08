Son dakika: İstanbul korkunç olay! Öldürmeye teşebbüs dosyası cinayete döndü!



Gülcemal Coşar'ın 4 bileziği ve kolyesini aldığı öne sürülen anaokulu öğretmeni Gözde Aytar evinde gözaltına alınmış, yaşlı kadının tülbentle boğulmaya çalışıldığı devamında da ateşe verilerek yakılmaya çalışıldığı anlaşılmıştı. Bilezikler ve kolye binanın arka bahçesinde bulunmuştu. Gözde Aytar hakkındaki iddiayı kabul etmeyerek," Neden benim adımı verdiğini anlamış değilim." demiş ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştı.