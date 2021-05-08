Olimpiyatlarda getireceğiniz madalyalar sizi unutulmaz kılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla Çankaya Köşkü'nde iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada sporculara şunları söyledi:Olimpiyatlarda sizlerden çok daha büyük başarılar inşallah bekliyoruz. Sizler bizim medarı iftiharımızsınız. Olimpiyatlar da malum sporun en üst mercilerinden bir tanesi. Olimpiyatlardan getireceğiniz altınlar, gümüşler, bronzlar sizi unutulmaz kılacaktır. Sizler ülkemizin sporunun tarihine bulunmaz satırlarla yazılmış olacaksınız. Bu azmi, bu gayreti sizlerde görüyoruz. Bunu şimdiye kadar elde ettiğiniz başarılarla ispatladınız.Pek çok branşta başarı söz konusu değildi. Artık alıyoruz. İnşallah devam ettireceğiz. Halterde bir iniş-çıkış yaptık. Allah rahmet eylesin Naim'i (Süleymanoğlu) Turgut Özal'ın Türkiye'ye getirmesiyle halter Türkiye'de sevildi. Arkasından Halil'le devam etti. Şimdi yeni bir dönemin içindeyiz. Bu yeni dönemde inanıyorum ki onların bıraktığı yerden başarı artarak devam edecek. Bizler için güreş neyse, halter de aynı duruma gelecek. Güreşte, gerek Taha, gerek Rıza, abileri olarak kardeşlerini ciddi manada teşvik etmeleri lazım. Altın onlarla birlikte gitmesin, altınlar gelsin.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan şu sporcular katıldı: "Büşra Işıldar, Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Adem Asil, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Sümeyye Kentli, Berfin Altun, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün."