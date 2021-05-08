Pazarcı esnafı günler sonra tezgahlarını açtılar

Tam kapanma kararından haftada bir gün muaf tutulan pazarcı esnafı, günler sonra tezgahlarını kurdu. Bu kapsamda İstanbul'daki bir çok ilçede olduğu gibi Beyoğlu Çıksalın'da kurulan semt pazarını Kaymakam Mustafa Demirelli , Eyüpsultan'da kurulan semt pazarını da Kaymakamı İhsan Kara denetledi.



Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma sürecinde yayımlanan 'Pazar Yerleri' genelgesine göre 8 Mayıs - 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri, hizmet vermeye başladı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli Çıksalın Sıkağı üzerinde kurulan Pazar yerini denetledi.



Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli "tam kapanma tedbirleri döneminde Pazar yerlerinin kapalı olmasına karar verildi. Bakanlığımız öezllikle yaş sebze ve meyvenin raf ömrünün kısa olması vatandaşalrın ihtiyaçlarını karşılamak için Pazar yerler,n,n açık olmasına karar verdi. Sosyal mesafe ve kovid tedbirleri ile açılmasına karar verildi. Beyoğlunda 9 oazar yeri kuruldu. Pazar yerlerinde tezgahları tek taraflı açtırdık. Tezgahlar arasında 3 metre mesafe kuralı getirdik. Bu noktada vatandaşarın tedbirlere uyacağına inanıyoruz" dedi.



Pazara alışveriş yapmaya gelen Nuray Topkan "Günlerdir marketlerden meyve sebze alıyorum. Orada fiyatlar yüksek oluyor. Ürünler de çok taze olmuyor. Pazarlar bu yönden iyi. Hem de fiyatlar düşük oluyor. bence sadece sebze ve meyveciler açılmamalıydı. Peynir ve zeytin satışı da yapılmalıdır" dedi. 67 yaşındaki Hüseyin Çavdar "Ben emekliyim, aldığım maaşla marketlerden çok alışveriş yapamıyorum. Fiyatlar burada da yüksek. Normal Pazar fiyatları yok" dedi.



Eyüpsultan'da kurulan pazar yerleri de denetlendi. Denetime Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak da katıldı. Dezenfekte standına yönlendirilen vatandaşların, ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından pazar yerine girişlerine izin verildi.

Denetime katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Bu sabah itibariyle cumartesi pazarlarımız faaliyete geçti. Bu pazarlarımız ilçemizdeki bütün pazarların aynı anda saat 17.00 'ye kadar açık olması sistemine dayanıyor. Satılacak ürünler sebzeler, meyveler ve ekmek, hamur işi türü ürünler. Bu ürünler dışında ürün satışı yapılamayacak. Esnafımızın kurallara uymuş olduğunu görmekten memnunum. Silahtarağa pazarımızdan bu gezimizi başlattık. Diğer pazarlara da bakacağız. Esnafımızın ve vatandaşımızın sabrı sayesinde inşallah sağlıklı günlere kavuşacağız. Kadir gecemizi tebrik ediyorum. Sağlıklı günlerin habercisi olarak görmek istiyoruz bugünü" şeklinde konuştu.