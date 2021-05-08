Pazarcılar kaymakama dert yandı! “Vatandaşları uyarıyoruz bizi dinlemiyorlar”

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile bugün açılan semt pazarlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında gün boyunca önlemler alınarak denetim yapıldı. Pazar yerinde denetime katılan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'ya pazarcı esnafı dert yanarak, "Vatandaşları uyarıyoruz fakat bizi dinlemiyorlar" dedi.



İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile tam kapanma döneminde semt pazarlarının 8 Mayıs ve 15 Mayıs'ta açılması kararlaştırılmıştı. Vatandaşlara hizmet veren semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında gün boyunca önlemler alınarak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları için uyarılar yapıldı.



Maltepe'deki Bağlarbaşı Semt Pazarı'nı denetleyen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Pazar tezgahlarını tek tek gezerek, pazarcıları uyardı. Zaman zaman polise ve zabıta ekiplerine de talimat veren Dallı, yine bu uyarılarını gerçekleştirirken bir pazarcının isyanı ile karşılaştı. Kaymakam Meftun Dallı'nın "Vatandaşlarımızı kurallara uymaları konusunda uyaralım" şeklindeki sözlerine pazarcı, "Sabahtan beri bağırıyoruz olmuyor. Abiler söylüyor kimse hiç kimse dinlemiyor Başkanım. Biz görevimizi yapıyoruz uyarıyoruz. Bizim bir suçumuz yok" şeklinde yanıt verdi. Kaymakam Dallı, "Yine de uyarılarımızı sürdürelim" dedikten sonra pazardaki denetimlerini sürdürerek uyarıların devam edeceğini kaydetti.