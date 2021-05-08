Şanlıurfa'da İsrail kınandı

Mescidi Aksaya bu gece yapılan saldırılara tepki olarak Şanlıurfa İHH'nın çağrısı üzerine halk sabaha karşı binlerce kişi Balıklıgöl platosunda bir araya geldi. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşlarının da destek verdiği eylemin sonunda Şanlıurfa İHH başkanı Behçet Atila bir basın açıklaması okudu.

İSRAİL'İN SONU ÇOK YAKINDAN DAHA YAKINDIR

Siyonist işgalci İsrail Yönetiminin haksız hukuksuz ve alçakça saldırıları devam ediyor. Tapulu mallarına el konulmak istenen Filistinlilerin direnişlerini bahane ederek bu gece yine mescidi Aksa'ya saldırdılar. Teravih vakti mescidi Aksa'da namaz kılan halkın üzerine mermiler ve bombalarla saldırı düzenledi. 200ün üzerinde yaralı var ve saldırılarda gözlerini kaybeden filistinli kardeşlerimiz vardır. Onlar gözlerini ve uzuvlarını bu aziz mubarek günlerde cennete gönderdiler inşaallah.

Türkiye'den ve Dünya'dan, siyonistlerin ırkçı, faşist ve alçakça saldırılarının durdurulması çağrısını yineliyoruz. Direnişe destek ve tüm müslüman halklara İsrail'i durdurma çağrısı yapıyoruz. Sonu yaklaşan terör devleti İsrail'in karanlığın en son devrini yaşadığını umuyor ve şöyle diyoruz ki; Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim. İsrail'in sonu çok yakından daha yakındır biiznillah. Canımız kanımız sana feda olsun EY AKSA."Eylemcilerin basın açıklaması sırasında maske ve sosyal mesafeye azami derecede dikkat ettiği ve geniş güvenlik önlemlerin alındı gözlemlendi. Basın açıklamasının ardından halk sessizce dağıldı.