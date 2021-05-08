Sessiz dostlar kısıtlamada unutulmadı

Hatay'da sessiz dostlar, sokak hayvanlarını Jandarma beslemeye devam ediyor. Covid-19 salgını nedeni ile ilan edilen tam kapanma sünecinde Jandarma sokak hayvanlarını bir kez daha beslidi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik, Yayladağı, Altınözü, Samandağ, Defne ve Antakya İlçelerinde Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı bokak hayvanlarını besledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesinin desteği ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerinin destek ve katılımıyla başta hayvan barınakları olmak üzere Jandarma, park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan 50 ayrı noktaya gidilerek 350 kg. mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.

Tam kapanma süresi boyunca, sokak hayvanlarını beslemeye yönelik planlanan noktalara Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği bildirildi.