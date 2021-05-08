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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi ve yüz yüze eğitim açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız
Giriş Tarihi: 8.5.2021 14:05 Son Güncelleme: 8.5.2021 14:25

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi ve yüz yüze eğitim açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi ve yüz yüze eğitim açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Son dakika haberi... Başkan , "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, "Biz gücümüzü gençlikten alıyoruz" dedi. Erdoğan, koronavirüs sürecinde güzel günlerin yakın olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca yeni normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrasına video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, koronavirüs sürecinde güzel günlerin yakın olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca yeni normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Takvimde okulların açılacağı tarihin de olacağını belirtti.

Tedbirler netice vermeye başladı. Vefat sayısında düşüş var.

Başkan Erdoğan: Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Normal hayata döneceğimiz günler yakın.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi ve yüz yüze eğitim açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız
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