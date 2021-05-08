ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma izin belgesi alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekecektir. Bu ekrana, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.

Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.