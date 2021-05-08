Tarihe geçen kadın başkanın hedefi 1. Lig! İşte Şampiyon takımın şampiyon başkanı

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig 4. Grup'ta ipi göğüsledi ve birinci olarak şampiyonluğa uzandı. TFF 2. Lig'e yükselen takımın en dikkat özelliklerinden biri de başkanının bir kadın olması.

Cevher Erdem, takımın sponsoru Dila Gıda'nın 3 ortağından biri. Türkiye'de ilk kez bitkisel et suyu üretimi yapan ve baharat üretimi de gerçekleştiren firmanın takıma sponsor olmasının ardından Cevher Erdem kulübün yönetim kuruluna da seçildi. İşletme Fakültesi mezunu Cevher Erdem, bir süre sonra da başkanlık koltuğuna oturdu. Yaptığı önemli transferler, teknik direktörlük değişikliği ve diğer önemli hamleleri ile takımına öncülük eden Cevher Erdem'in ve yönetiminin başarısı şampiyonlukla taçlanmış oldu.

"ÇİFTE MUTLULUK YAŞADIM"



12 ve 2,5 yaşlarında iki çocuk annesi Cevher Erdem, böylece Türkiye'nin profesyonel futbol liglerinde şampiyon olan ilk kadın spor kulübü başkanı olarak tarihe geçti. Duygu ve düşüncelerini SABAH'la paylaşan Cevher Erdem, "Şampiyon olan ilk kadın başkanı olmak benim için gerçekten anlatılmaz bir duygu. Çifte mutluluk içerisindeyim. Hem şampiyon olmak hem de ilk olmak inanılmaz bir his" diye konuştu.

KADINLAR HER ALANDA BAŞARILI



Kadınların her alanda başarılı olabileceğine dikkat çeken Cevher Erdem, "Kulüplerin başkan koltuğunda genellikle erkekleri görmeye alışık bir toplumuz. Bu nedenle insanların şaşkın bakışlarıyla karşılaşıyorum.

Kadınların futbol dahil her alanda görev alıp başarılı olabileceğini gösterdiğim için çok mutluyum. Kadınların yapılamaz denileni yapabileceğine gösterdiğim çiin çok mutluyum. Ben hem iş kadını, hem anneyim. Aynı zamanda şampiyon takımın şampiyon başkanıyım." ifadesini kullandım. Cevher Erdem şöyle devam etti:

"ASLA VAZGEÇMEDİK"



Futbola ilgim sponsorluk hikâsiyle başladı. Sponsor olduğumda ilk kez canlı futbol maçı izlemeye başladım. Kornerin, ofsaytın ne olduğunu bile bilmiyordum.

Bu başarımız, tamamen aile ortamını sağlamamızdan kaynaklandı. Her maçtan sonra oyuncularımızla beraber maçın analizini yaptık. Eleştirmem gereken yerlerde çok sert eleştiriler yaptım. Biz yenilebiliriz, kaybedebiliriz, üzülebiliriz ama asla vazgeçmedik. Ve şampiyonluğu hak ettik...

"AYNI ŞARKIYI SÖYLEYEN KORO GİBİ



"Futbol mücadelesi öyle bir şey ki aynı şarkıyı söyleyen koro gibi oluyorsunuz. Detone olmadan, aynı duygu ve ruhu yakaladığınızda güzel şeyler ortaya çıkıyor. Biz de yönetim olarak, futbolcularımız ve taraftarımızla birlikte aynı şarkıyı, aynı duygu ve aynı ruhla söyledik."

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR TAKIMI OLMAK İSTİYORUZ"



"Tek hedefimiz var: Kulübümüzü daha ileriye taşımak. İlk hedefimiz 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmaktı. Bunu da sistemli çalışmalarımızla ve büyük mücadelemizle başardık. Şimdi ise 2. Lig'den başarıyla geçip 1. Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Ülkemizin bir büyük takımı olmak istiyoruz. Bu da inanmaktan geçiyor. Biz inanıyoruz!"

Başkanın heyecanı objektife böyle yansıdı