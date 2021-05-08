Üç ilde uyuşturucuya şafak operasyonu

Hatay'ın Hassa İlçesi Merkezli Kilis ve Gaziantep illerini de kapsayan toplam üç ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılının başlattığı soruşturma ve üç aylık bir teknik, fiziki takibin sonucu Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Ekipleri ile Hassa Jandarma Komutanlığının ortaklaşa yaptığı şafak operasyonunda zehir tacirlerine aman verilmedi.

Soruşturmayı sürüden Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı şafak operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ve Jandarma Komutanlığının ortaklaşa yürüttükleri soruşturmada, yaklaşık üç aydır teknik ve fiziki takip altına alınan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 22 şüpheliye operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

sabahın ilk saatlerinde Gaziantep ve Kilis İllerini de kapsayan 24 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin kullanmış oldukları dijital materyallere imaj incelemesi için el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmada ifadelerinin ardından Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Yargılama neticesinde göz altına alınan 22 şüpheliden birisi adli kontrolle serbest bırakılırken 21 şüpheli tutuklanarak Cezaevine gönderildiler.