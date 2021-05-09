Akar iftarını bordo berelilerle yaptı

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Akar, yürütülen faaliyetler hakkında Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'dan bilgi aldı. Daha sonra iftar için bordo berelilerle bir araya gelen Akar, yemeğin ardından bir konuşma yaptı: "Mısır ile ilişkilerimiz gelişmekte. Bu, dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan itibaren toplam 988 terörist etkisiz hale getirildi. Deniz Kuvvetleri'miz geçen yıl seyir saatinde rekor kırdı. Yunanistan tahrik edici ve provokatif eylemlerle gerilimi artırıyor." ANKARA