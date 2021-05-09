Bakan Soylu, ‘Eren’ operasyonlarının detaylarını anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ta Güvenlik Toplantısına katıldı. DSİ 24.Bölge Müdürülüğü binasında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Eren Operasyonu ile ilgili bilgilerde verdi. Soylu; devam eden Eren operasyonlarında 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan operasyonlarla Mardin'de 6 teröristin daha ölündürüldüğünü söyleyen Soylu, operasyonların durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu; "Yine bir gün önce Tunceli'de güvenlik güçlerimizin, polisimizin, jandarmamızın, istihbaratımızın aldığı bir duyum çerçevesinde sıkıştırılan 3 terör örgütü mensubu ki tam netleşmesini bekliyoruz. Bunlardan birisinin bölge sorumlusu ve turuncu kategoride olduğunu biliyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin önemli bir operasyonuyla etkisiz hale getirildiler. Yine dün gece itibarıyla Hakkari'de Alandüz dediğimiz mevkide, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi de mevcut. Yani bir taraftan Eren operasyonlarıyla, diğer taraftan hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışında, Irak'ta yürüttüğü huzurumuz için önemli olduğunu düşündüğümüz, hem Avaşin-Basyan'da hem de Metina'da yürütülen operasyonlarla kışı sürekli sahada geçiren güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz, bahar başlar başlamaz yine aynı kararlılığı aynı heyecanı, aynı anlayışı sürdürmektedir."

EREN OPERASYONLARININ SON DURUMLARINI PAYLAŞTI

11 Ocak'ta başlayan ve son olarak Kars-Ardahan-Ağrı illerinde başlatılan Eren operasyonlarının detaylarını ise şu cümlelerle paylaştı; "Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Burada 75 iş birlikçi de yakalandı. 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Bu 8 bin mağara ve sığınak, bu ülkenin dağlarında, bu ülkenin sınırları içerisinde. Eren operasyonlarında ise ocakta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi."

"ALLAH KAHRAMANLARIMIZDAN RAZI OLSUN"

Operasyona katılan personele teşekkür eden Bakan Soylu, ele geçirilen malzemeleri de açıkladı. Bir kez daha kararlılık vurgusu yağan Soylu; "Şehadeti göze alan ve bu konuda herhangi bir çekinceleri olmayan kahramanlarımız, bazen yürümekte bile zorluk çekilen birçok yere günlerce yürüyerek, pusu atarak, operasyon gerçekleştiriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Eren operasyonlarında 127 mayın EYP, tuzaklanmış şekilde bulundu. Yaklaşık 412 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 138 silah, 45 bin 395 mühimmat ve 439 kilo da esrar ele geçirildi" dedi.

100 BİN KOLLUK KUVVETİ PANDEMİ İLE MÜCADELE EDİYOR

Pandemi süreci ile ilgilide konuşan Süleyman Soylu, kapanmanın olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade etti. Bakan Soylu; "Önemli bir sürece başladık. Amacımız vakaların artmaması. Bu sağlıksız ortamın etkisinden kurtulmak istiyoruz. Bugün geldiğimiz nokta 18 bin civarından 63 binden 18 bine düştü. Bu milletimizin fedakârlığı ile oldu. Rakamlar ortada. Mutasyonun oluşturduğu yeni ivme bizi de milletimizi de endişeye sevk etmişti. Türkiye'nin her yerinde tüm denetimlerimiz büyük bir anlayışla devam etmektedir Ortalama 100 bin kolluk kuvvetimizi genel asayiş dışında sadece salgın denetimi gerçekleştiriyor. Onlarda yılmadıkları için ve vatandaşımıza bu konuda rehberlik ederek gösterdiği için minnettarız. Büyüklerimizi yalnız bırakmıyoruz. 21 milyon 65 üstü büyüğümüze vefa destek grupları ile ulaşılmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çalışma yoktu. 112 acil çağrı sistemimiz 24 saat çalışmaktadır. Kamu düzeninde Allah'a şükür problemimiz yoktur. Üretim ve tedarik zincirinde Tarım başta olmak üzere problem yoktu. E-devletten 10 milyon kişi izin alarak üretime devam etmektedir" dedi.

BAKAN SOYLU, BAYRAM İÇİN UYARDI

Bayram için artan izin talepleri konusunda da uyarılarda bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakârlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor bunu gördük. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde eksilmeden hep birlikte bayram yaşamak için kurallara uymalıyız, tedbirlere uymalıyız. Aksi takdirde kurallara uymazsak ifade etmem gerekirki karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalkmaz. Çocuklarımız artık okullarına gitmek istiyor, esnaf dükkanını açmak istiyor. Milletimizden çok büyük fedakârlık istediğimizin bilinci içindeyiz. Ama önce sabır sonra bayram diyoruz. Bayramda da sabredelim. Çok seyahat izin talebi geliyor. Vatandaştan istirhamınız şu hastalık cenaze gibi sebepler söz konusu. Bu sebeplerle veriyoruz zaten ama bunun dışında memlekette geçirmek için alınacak izinler bulaşın memlekete yayılmamasına katkı sağlayacaktır. Hareketi en aza indirmek için gayret gösteriyoruz. Bazen eleştiriliyoruz ama bilinsin ki gelecek nesillerimiz için yapıyoruz."