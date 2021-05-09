Bakan Soylu: Nusaybin’de 6 terörist etkisiz

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mardin'in Nusaybin bölgesindeki Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, paylaşımda, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok). Kahramanlarımıza dualarla. Topyekûn sahadayız" ifadelerine yer verdi. Soylu, ayrıca operasyonlarda emeği geçen polis, jandarma ve istihbarat teşkilatları ile operasyonlarda kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve uçaklara da katkılarından dolayı 'alkış emojisi' ile tebriklerini iletti.Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi. MSB, ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin de hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ANKARA