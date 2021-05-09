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Giriş Tarihi: 9.5.2021 17:53 Son Güncelleme: 9.5.2021 17:54

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'mafya' yanıtı! Acizlik... Çürümüşlük!

DHA
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'mafya' yanıtı! Acizlik... Çürümüşlük!

İçişleri Bakanı , Başkanı 'nun suç örgütü lideri üzerinden hükümete yönelik eleştirisine, "Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden hükümete yönelik eleştirisine tepki gösterdi.

Soylu, "Bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı, kırmızı bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük... Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır" dedi.

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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'mafya' yanıtı! Acizlik... Çürümüşlük!
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