Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımda Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Erdoğan,"Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.