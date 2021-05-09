Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı
Giriş Tarihi: 9.5.2021

Başkan Erdoğan’dan mesajı

Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımda Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Erdoğan,"Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA