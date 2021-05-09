SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe... Kuzey Irak'taki operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi! | Video

16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde başlatılan Pençe-Şimşek operasyonu devam ediyor. Bölgede arama-tarama yapan Komandolarımız, 2 PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı.

Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile 2 terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi.

Gara bölgesindeki 8 PKK'lı terörist ve Avaşin-Basyan bölgesindeki mağaradaki 6 PKK'lı terörist ile birlikte gün içinde Irak kuzeyinde toplam 16 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.