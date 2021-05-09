SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
PKK'ya ağır darbe... Kuzey Irak'taki operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi! | Video
16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde başlatılan Pençe-Şimşek operasyonu devam ediyor. Bölgede arama-tarama yapan Komandolarımız, 2 PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı.
Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile 2 terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi.
Gara bölgesindeki 8 PKK'lı terörist ve Avaşin-Basyan bölgesindeki mağaradaki 6 PKK'lı terörist ile birlikte gün içinde Irak kuzeyinde toplam 16 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.