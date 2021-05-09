Kastamonu'ya şehit ateşi düştü

Kastamonu Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar(24), TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanmıştı. 14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralı asker Murat Nar tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi hastanesinde şehit oldu.



Acı haber şehidin Taşköprü ilçe merkezi Cami Kebir Mahallesi İnönü Caddesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.



Şehidin evine Türk Bayrakları asıldı.



Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Murat Nar'ın Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran Köyünde defnedilmesi bekleniyor.