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Giriş Tarihi: 9.5.2021 13:53 Son Güncelleme: 9.5.2021 14:02

MSB'den açıklaması: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil

MSB'den son dakika açıklaması: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil

Gelen haberine göre; Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" mesajını paylaştı.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

"BAŞARILI HAVA HAREKATI"

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." dedi.

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MSB'den son dakika açıklaması: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil
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