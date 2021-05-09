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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA - 9 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 10.5.2021 00:23 Son Güncelleme: 10.5.2021 00:24

SON DAKİKA - duyuruldu! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı verileri

SON DAKİKA - 9 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

son dakika verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası ülkemizde teşhis edilen covid-19 pandemisinde Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından elde edilen verilere göre corona virüsü testi pozitif çıkan 15 bin 191 kişi tedavi altına alındı. Bugünkü 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını içeren ve güncel son durum verilerine erişmek isteyenler 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. son dakika günlük tablo verileri.

Dünya genelinde pandemi oluşturan ve Türkiye'de 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren korona virüsü pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika başlığı altında güncel haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika olarak paylaştığı en son Türkiye corona virüs tablosunda yer alan bugünkü Türkiye vaka sayısı verilerini merak edenler 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA - 9 MAYIS KORONA VİRÜS TABLOSU

9 Mayıs korona tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından henüz paylaşılmadı. Güncel koronavirüs tablosu paylaşıldığında burada olacak.

9 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 191
  • HASTA SAYISI: 2 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 283
  • İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 694

İşte son 6 günün korona tabloları ve salgının seyri...

8 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 18 bin 052
  • HASTA SAYISI: 2 bin 178
  • VEFAT SAYISI: 281
  • İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 896



7 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 107
  • HASTA SAYISI: 2 bin 210
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 529

6 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 388
  • HASTA SAYISI: 2 bin 401
  • VEFAT SAYISI: 304
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 298

5 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 476
  • HASTA SAYISI: 2 bin 414
  • VEFAT SAYISI: 356
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 464

4 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 997
  • HASTA SAYISI: 2 bin 483
  • VEFAT SAYISI: 336
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 218

3 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 24 bin 733
  • HASTA SAYISI: 2 bin 501
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 438
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SON DAKİKA - 9 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
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