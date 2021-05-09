Son dakika | Aykut Erdoğdu AK Parti raporuna girdi! Dikkat çeken detay

PKK ile bağı olan Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzmekten geri durmadı. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Erdoğdu, "Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü ve hissettiğimi düşünüyorum.