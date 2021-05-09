Edinilen son dakika bilgisine göre Numan Koç, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek istediğini belirtti. Bunun üzerine alınan ifadesinde; Örgüt ile ilk olarak 2006 yılında tanıştığını, Örgüt içerisinde 2006-2013 yılları arasında örgütün sözde Ümraniye Bölge yapılanmasında çeşitli örgüt evlerinde kaldığını ve bu zaman zarfında ev imamlığı da dahil olmak üzere görevler aldığını belirtti. Şüpheli, 2013-2014 yılları arasında ise Ümraniye İlçesinde bulunan Hakim-Savcı çalışma evlerinden sorumlu mahrem imam olarak faaliyet göstermeye başladığını, bu evlerde sınava hazırlanacak öğrencilerin üniversite yıllarında örgütün yurt ve evlerinde kalmış olan hukuk fakültesi mezunu şahıslardan seçildiğini, hakim savcı sınavı çalışma evlerine il dışından da dahil olmak örgüte müzahir öğrencilerin getirildiğini, 2013-2014 yıllarında yapılan adli-idari yargı sınavına hazırlanılan Ümraniye ilçesinde bulunan hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinden sorumlu olduğunu kaydetti.