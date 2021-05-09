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Giriş Tarihi: 9.5.2021 18:48 Son Güncelleme: 9.5.2021 18:49

Son Dakika Haberi... 'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Gün boyu kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu" denildi.

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin teröre karşı verdiği kararlı mücadele her alande devam ediyor. Başlatılan operasyonlar kapsamında PKK'ya ağır darbeler vurulurken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

"KOMANDOLARIMIZ 2 PKK'LI TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden… Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu" denildi.

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Son Dakika Haberi... Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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