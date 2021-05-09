Üsküdar'da Anneler Günü'nde mor salkım şöleni

Üsküdar Belediyesi, pandemide evlerinden çıkamayan ya da bir yakınının yolunu gözleyen dünyanın en kutsal varlıkları olan anneleri bu sene de unutmadı. İstanbul'un ve Üsküdar'ın simgelerinden olan mor salkım fidanlarımızı pandemi dolayısıyla yanlarında olamadığımız annelerimize hediye etmek için yola çıkarttık. Belediye görevlileri Anneler Günü'nde kapı kapı dolaşarak, balkonlarında bahçelerinde ekip büyütsünler diye 10 bin kadar baharın simgesi mor salkım fidelerini annelerimizin evlerine kadar götürdü.



ANNELER MUTLU OLDU

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurduğu etkinliğe Üsküdarlı Anneler yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Mor salkım fideler ile karşılaşan Annelerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.