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Haberler Gündem Haberleri 10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 10.5.2021 22:50 Son Güncelleme: 10.5.2021 22:50

açıklandı! son dakika ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

son dakika ile bugünkü vaka ve vefat sayısı kamuoyu tarafından yoğun olarak öğrenilmek isteniyor. 1 Yılı aşkın süredir yurtta ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisinde ilk vakadan bu yana çalışmalarını sürdüren filyasyon ekibinin elde ettiği verilerle oluşturulan en son korona tablosuna göre corona virüsü test sonucu pozitif çıkan 13 bin 604 kişinin tedavi süreci başlatıldı. Bugünkü 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı 10 Mayıs koronavirüs tablosu verilerini merak edenler 10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika detayları.

2020 yılının Mart ayında ortaaya çıkan ve tıp uzmanlarını dahi şaşkına çeviren bir hızla yayılım gösteren covid-19 virüsüne ilişkin yerli ve yabancı ajanslardan "corona virüsü son dakika" başlığı altında son gelişmeler duyuruluyor. 1 yıldan uzun bir süredir ülkemizi de etkisi altına almış olan corona virüs panmdemisine ilişkin, Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika olarak paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosunda bulunan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayısı merak konusu olarak 10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA - 10 MAYIS KORONA VİRÜS TABLOSU

10 Mayıs korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz paylaşılmadı. Bugünkü güncel koronavirüs tablosu paylaşıldığında burada olacak.

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 604
  • HASTA SAYISI: 1 bin 734
  • VEFAT SAYISI: 282
  • İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 953

İşte son 7 günün korona tabloları ve salgının seyri...

9 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 191
  • HASTA SAYISI: 2 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 283
  • İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 694

8 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 18 bin 052
  • HASTA SAYISI: 2 bin 178
  • VEFAT SAYISI: 281
  • İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 896



7 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 107
  • HASTA SAYISI: 2 bin 210
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 529

6 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 388
  • HASTA SAYISI: 2 bin 401
  • VEFAT SAYISI: 304
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 298

5 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 476
  • HASTA SAYISI: 2 bin 414
  • VEFAT SAYISI: 356
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 464

4 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 997
  • HASTA SAYISI: 2 bin 483
  • VEFAT SAYISI: 336
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 218

3 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 24 bin 733
  • HASTA SAYISI: 2 bin 501
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 438
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10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı son dakika 10 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
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