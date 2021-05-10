Artvin’de kablo ve rögar kapağı hırsızlığı yapan 5 kişi  tutuklandı

Artvin'de kablo ve rögar kapağı hırsızlığı iddiasıyla Jandarma ekiplerince yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi Artvin-Erzurum karayolunda 17 adet rögar kapağı ile 1800 metre haberleşme hattı kablosu çalındığının jandarmaya ihbar edilmesi üzerine ekipleri harekete geçti. Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (Jandarma Dedektifleri) ekipleri tarafından titizlikle yapılan kamera tespiti ve çalışmalar neticesinde şüpheli G.K.(20), U.Ö.(19), E.T.(19), H.E.Ş.(20) ve T.Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Jandarmadaki ifadesi ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.Şüpheli 5 kişi mahkeme tarafından Artvin Cezaevi'ne gönderildi.Ayrıca Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konulduğu belirtildi.