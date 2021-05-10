AYM’ye son 9 yılda 308 bin başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı, 2021 yılı ilk çeyrek Bireysel Başvuru İstatistiklerine göre, son 9 yılda toplam derdest başvuru sayısı 43 bin 372 olarak belirtilirken, son 9 yılda 308 bin 672 bireysel başvurunun 265 bin 300'ünün sonuçlandırıldığı açıklandı.



Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 2021 yılı ilk çeyrek Bireysel Başvuru İstatistiklerini paylaştı. Son 9 yılın verilerinin paylaşıldığı istatistikte, 308 bin 672 toplam bireysel başvurunun 265 bin 300'ünün sonuçlandırıldığı, yapılan başvuruların karşılama oranının ise yüzde 85,9 olduğu belirtildi.



Yıllara göre yapılan ve sonuçlandırılan başvuruların detaylarının belirtildiği istatistikte, 2012 yılında yapılan bin 342 başvurunun 4 tanesi sonuçlandırılırken, 2021 yılının ilk çeyreğinde 13 bin 634 başvuru yapıldığı ve bunlardan 8 bin 192'sinin sonuçlandırıldığı kaydedildi. Ayrıca, son 9 yılın verilerine göre en çok bireysel başvuru 80 bin 756 dosyayla 2016 yılında yapılırken, en çok sonuçlandırma 89 bin 651 dosyayla 2017 yılında yapıldı.

Verilere göre, 2013 yılında 5 adet derdest bireysel başvuru yapılırken 2021 yılının ilk çeyreğinde bu sayı 12 bin 117'ye yükseldi. Son 9 yıla bakıldığında ise, toplam derdest başvuru sayısı 43 bin 372 olarak kayıtlara geçti.



İstatistikte ihlal kararlarının oransal durumuna bakıldığında ise, sonuçlandırılan dosyalar bazında makul sürede yargılanma hakkı dahil sonuçlandırılan 265 bin 300 dosyanın 14 bin 204'üne ihlal kararı verilirken, son 9 yılda toplam 769 dosya hakkında hakkın ihlal edilmediğine karar verildi. Ayrıca, esastan incelene bireysel başvuru sayıları dikkate alındığında, toplamda 14 bin 973 dosya esastan incelendi.



Son 9 yıl dikkate alındığında, hak ve özgürlük bazında 2013 yılında 78 dosya hakkında ihlal kararı verilirken, bu rakam 2020 yılında 5 bin 690, 2021 yılının ilk çeyreğinde 203 oldu. Hak ve özgürlük bazında toplama bakıldığında ise, 14 bin 476 dosyayla ilgili ihlal kararı verildi.