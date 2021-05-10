Bakan Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüşerek İİT'nin Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları ele aldı.