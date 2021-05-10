Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüştü
Giriş Tarihi: 10.5.2021 23:37

Bakan Çavuşoğlu Yusuf el Useymin ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yusuf el Useymin ile görüşerek İİT’nin komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüşerek İİT'nin Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları ele aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA