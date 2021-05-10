Bayramdan sonra kademeli normalleşme

Artan vaka sayılarının düşürülmesine yönelik 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci sonuç vermeye başladı. 3 hafta aralıksız sürecek 17 günlük kısıtlamanın başlangıcında 37 bin 674 olan günlük vaka sayısı 8 Mayıs itibari ile ilk kez 20 binin altına düştü. 29 Nisan'da 339 olan ölüm sayısı ise dün itibari ile 281'e geriledi. Türkiye'nin önde gelen hastanelerinin başhekimleri "Herşeye dikkat edilirse bayramdan sonra vaka sayılarında 5 bini hatta 5 binin altında bile rakamları görebiliriz" diyor.(Başakşehir Çam ve Sakura ŞehirHastanesi Genel Hastane BölümüBaşhekimi)ALINAN önlemler ve tam kapanmanın etkileri önce ayaktan hastaya, sonra yatan ve yoğun bakımdaki hasta sayısına yansıyor. Şimdi 3'üncü haftadan itibaren ölüm oranlarına da yansıyacak. Ve ölüm oranları da düşecek. Bayramdan sonra kademeli normalleşmeye geçeceğimizi düşünüyorum. Birdenbire normalleşirsek yine vaka sayısı artabilir. Kapanma öncesinde İstanbul'dan şehir dışına çıkanlar aynı şekilde geri dönerlerse ürkütücü sonuçlarla karşılaşılabilir.(Prof. Dr. Feriha Öz Acil DurumHastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhanVarank EAH Başhekimi)VAKA sayılarında çok hızlı bir iniş var. Önümüzdeki günlerde tam kapanmanın da rakamlara yansımalarını göreceğiz. Aşılamaya düzenli bir talep var. Aşıya karşı olan antipati de kırıldı. İnsanlar bu salgın sürecinden aşısız çıkamayacağımızı anladılar. Toplumun büyük bir kısmını aşıladığımızda etkilerini daha da iyi göreceğiz. Önümüzdeki günlerde sağlık sistemimiz daha da rahatlayacak. Sağlık sisteminde kovidin getirdiği yük de hafifleyince, normalleşme süreci yaşayacağız. Bayramdan sonra rahatlayacağız.