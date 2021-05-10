‘Ben buranın Şerifiyim’ deyip pompalı tüfekle vurdu

Antalya'da 74 yaşındaki Dursun Bilici pompalı tüfekle sokağa çıkarak "Ben buranın Şerifiyim" diyerek kız Sinan Genç'i (55) sağ göğsünden vurdu. Vatandaşlar tarafından son anda silahı elinden alınan Bilici'nin katliam yapması önlendi. Polisi alarma geçiren olay Kepiz ilçesi Altohova Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Adli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Dursun Bilici öğle saatlerinde elinde pompalı tüfekle "Ben buranın şerifiyim" diyerek sokağa çıktı

4 EL ATEŞ ETTİ

Dursun Bilici elinde pompalı tüfekle gezerken ablasını ziyarete gelen Sinan Genç'i gördü. Namluyu ona doğru doğrulttu. Durumu ark eden Sinan Geç, "yapma" diyerek kendini çöp konteynırının arkasına attı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Dursun Bilici 4 el ateş etti. Sağ göğsünden yaralanan Sinan Genç kanlar içinde yere yığıldı.

FİŞEK KOYARKEN VATANDAŞLAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bu sırada fişeği biten Dursun Bilici, dolu fişekleri koymaya başladı. O anda vatandaşlar saldırganın elinden tüfeği almayı başardı. Mahallede katliam yapması son anda önlenmiş oldu. Ardından olay yerine gelen polisler Dursun Bilici'yi gözaltına aldı.

DURUMU KRİTİK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Sinan Genç'i yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez devlet Hastanesi'ne .kaldırdı. Doktorlar Genç'in ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Bilici'nin daha öncede silahla komşularını tehdit ettiği ve sokaktan geçenleri dövdüğü öğrenildi. Dursun Bilici'nin cinayet bürosunda sorgusu devam ediyor.