CHP’li başkandan kişiye özel ihale

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentin en işlek caddesinde 19 dükkandan oluşan iş merkezini bir işadamına sattı. Esnafın dört gözle yapılmasını beklediği iş merkezinin tek kişiye satılması esnafın tepkisini çekti. Tevfikbey Caddesi'nde yaşanan işyeri sıkıntısını çözmek için belediye 3 yıl önce, 3 kat ve toplam 19 dükkandan oluşan iş merkezi inşaatına başladı. Bölgede ticaret yapmak isteyen Bilecikli esnaflar da ticaret merkezinden dükkan kiralamak veya satın almak için hevesle inşaatın bitmesini bekledi. Ancak CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, kentin en işlek caddesindeki 19 dükkanı tek tek satmak ya da kiralamak yerine, tek kişiye sattı. AK Partili ve MHP'li Meclis üyeleri hazırladıkları raporla ihaledeki usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Raporda, ihale açıklamalarına yazılan taşınmazın, niteliği, miktarı ve yerinin resmi ve gerçek bilgileri içermediğine yer verildi.