CHP’li yönetici resmi araçta kokainle yakalandı

Aydın CHP Söke İlçe Başkan yardımcısı Halil Yıldırım ile yanındaki kişi polis tarafından kokain ve esrarla yakalandı. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli olan Yıldırım'ın durdurulduğu araçta bulunan 3 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden sorumlu Başkan Yardımcısı ve Başkanvekilliği görevini yürüten Halil Yıldırım ile iki arkadaşının içinde bulunduğu 34 DPM 687 plakalı araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada kokain ve esrar maddesi bulundu. 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar maddesine polis tarafından el konuldu. Ekipler evli bir çocuk babası CHP'li yönetici Halil Yıldırım ile araçta bulunan M.E. isimli kadın ve A.M.Ö isimli kişiyi gözaltına aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yakınlığıyla bilinen Yıldırım ile yanındaki iki kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.