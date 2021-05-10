Danıştay Başkanı Yiğit’ten 153. Yıl mesajı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay'ın 153'üncü kuruluş yılı ile Danıştay ve İdari Yargı Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yiğit mesajında, Yüksek İdare Mahkemesi olarak en temel amaçlarının, evrensel hukuki değerler ile Aziz Türk Milletinin tarihi, kültürel ve milli değerlerini bir arada gözeterek, adaletin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi yolundaki özverili gayreti daha da ileriye taşımak olduğunu belirtti.

Yiğit, 10 Mayıs 1868 tarihinde Sultan Abdülaziz'in fermanı ile teşekkül eden ve bir buçuk asırlık tecrübesiyle hukukun gelişmesine büyük katkıları olan Danıştay'ın, bu sene 153. Kuruluş Yıldönümüne erişmesinin gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Her yıl geleneksel olarak tarihi değer ve önemine yaraşır şekilde kutladığımız Danıştay ve İdari Yargı Günü kapsamında gerçekleştirilen Danıştay kuruluş yıldönümü töreni ve bilimsel sempozyumu, geçen sene olduğu gibi maalesef bu sene de Covid-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde ertelenmek zorunda kalınmıştır. Önümüzdeki süreçte salgının etkisinin azaldığı ve sağlıkla bir araya gelebileceğimiz günlerde, ertelenen etkinlikleri daha da kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeyi ümit etmekteyiz" dedi.

"ADALETİN VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ YOLUNDAKİ ÖZVERİLİ GAYRETİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAKTIR"



İdarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetiminin, hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan haklarını esas alan, bağımsız, tarafsız ve adil bir yargılama faaliyeti yürüten idari yargı düzeni, devletin, toplumsal barış ve refahın temelini oluşturmakta, yargı denetiminin aydınlatıcı, yol gösterici ve tamamlayıcı etkileriyle idareyi kuvvetlendirmekte ve hayatın her alanında standartların adalet eksenli olarak yükseltilmesine hizmet etmektedir. Yüksek İdare Mahkemesi olarak en temel amacımız, evrensel hukuki değerler ile Aziz Milletimizin tarihi, kültürel ve milli değerlerini bir arada gözeterek, adaletin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi yolundaki özverili gayretimizi daha da ileriye taşımaktır."

İdari yargıdaki hukuk ve içtihat birliğini sağlayarak, vatandaşların yargıya olan güveninin pekişmesini ve idari yargı düzeninin tutarlı bir şekilde işlemesini sağlayan Danıştay'ın, ön planda olan içtihat mahkemesi rolünün öneminin farkında olduğunu belirten Yiğit, bu kapsamda Yüksek Mahkemenin, bünyesinde kurulan "İçtihat, Raporlama ve İstatistik Birimi" içtihat farklılıklarının önlenmesine yönelik önerilerde bulunma, istatistikler ve raporlar hazırlama gibi fonksiyonları ile faaliyetine başladığını bildirdi.

Yargıya güveni güçlendirmenin en temel unsurlarının şeffaflık ve erişilebilirlik olduğunu kaydeden Yiğit, "Yargılama faaliyetinde şeffaflık ve erişilebilirlik gerektiren birçok safha bulunmaktadır. Bu aşamalardan biri olan gerekçeli kararların, anonimleştirilerek internet sitemizde erişime açılmak suretiyle kamuoyunun istifadesine sunulmasına da başlanılmıştır. Danıştay yargısal faaliyetlerinin yanı sıra, bilimsel, teknolojik ve sosyal yenilikleri de yakından takip etmekte, idari yargı ve insan hakları komisyonları ile idari yargının güncel sorunlarına yönelik çalışmalar yaparak savcı ve hakimlerimizin farkındalığını artırmakta; temel hak ve özgürlüklerin yargılama pratiğinde karşılık bulmasını sağlarken, komisyon çalışmaları neticesinde yayımladığı eserler ile idari yargıya akademik anlamda da katkı sunmaktadır" dedi.

"78 BİN 158 UYUŞMAZLIK KARARA BAĞLANDI"



Covid-19 salgınının devletin işleyişine ve toplumsal hayata olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedildiği dönemde, Danıştay'ın adalet hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri aldığını aktaran Yiğit, alınan tedbirleri hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasal görevini en güç şartlar ve mevcut iş yükü altında dahi üstün gayret, özveri ve titizlikle yerine getirmeye çalışan Yüksek Mahkememiz, 2020 yılında gelen dosya sayısından daha fazla dosyayı inceleyerek, 78 bin 158 uyuşmazlığı karara bağlamış; gelen dosya sayısının üstünde yüzde 107 gibi bir oranla karşılanmasını sağlamıştır. Danıştay'ın 153. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, yoğun iş yükü altında her koşulda fedakarca görev yapan Danıştay Meslek Mensupları, Savcı, Tetkik Hâkimi ve idari personelimize içtenlikle teşekkür etmek isterim. Bugüne dek emekliye ayrılmış olan çok kıymetli Meslek Mensupları ile Savcı, Tetkik Hakimi ve idari personelimize de hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür eder, sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ederim. Covid-19 hastalığı ile mücadelenin gerçek kahramanlarını burada anmadan geçmek vefasızlık olur. Salgının başlangıcından bu yana özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve salgınla mücadelede emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Bu salgın hastalık nedeniyle hayatlarını kaybeden binlerce vatandaşımıza Allahtan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı dilerim. Hayatın normal yaşandığı sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla, Danıştay'ın 153. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Danıştay ve İdari Yargı Gününü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en içten duygularımla ve saygıyla selamlıyorum."