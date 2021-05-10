Düzce’ye bir kütüphane daha kazandırılıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, eski Kaymakamlık lojmanının tahsisinin belediyeye alındığını duyurdu. Başkan Özlü, yapımı devam eden Millet Bahçesinin yanında bulanan lojmanın kütüphaneye dönüştürülerek hizmete açılacağını kaydetti. Yeni Kütüphanenin açılmasıyla, Düzce'nin çehresini değiştirecek projelerden biri ve kentin en büyük yaşam alanı olan Millet bahçesinin cazibesinin de artacağını ifade etti.

HEM ÖĞRENME HEM DİNLENME ALANI OLACAK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski Kaymakamlık Lojmanının kütüphaneye dönüştürülmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada " Eski Kaymakamlık lojmanı olarak bilinen binayı belediyemize tahsis ederek kütüphaneye çeviriyoruz. Kent merkezinde ağaçlar arasında mevcut binamızı ahşap görünümlü bir kütüphane haline getireceğiz. Kısa süre içinde projesini hazırlayarak özellikle gençlerimizin ihtiyaç duydukları her an kullanabilecekleri, yeşil alan içerisinde bir kütüphaneye sahip olacağız. Düzce'mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.