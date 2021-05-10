Hatay’da İsrail protestosu: Kudüs kirli postallar altında eziliyor

Hatay Memur-Sen İsrail'i kınama konvoyu düzenledi. Konvoy öncesi Vali Ürgen alanında toplanan sendika üyeleri adına bir basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Hatay Şubesi Başkanı İsmail Bayrakdar, "Kudüs Kirli Postallar altında eziliyor. Mescid-i Aksa gettolaşmış ruhların terörist canilerin tasarrutu altında." dedi. Konuşması sık sık, "Kahrolsun İsrail" sloganları ve tekbir sesleri ile kesilen Bayrakdar şöyle devam etti. "İki yüzlü dünyaya, başını kuma gömenlere inatla bir ümmet ölüme aldırış etmeden korkak düşmanın üzerine yürüyor. Atsı, silahsız. Utan dünya, utan insanlık."

UNUTMAK FELAKETTİR

"Unutmak felakettir. Biz bugün burada hatırlatma yapmak için teröre direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu korumak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısı ile canını ortaya koyan, yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır."

DÜZEN TERÖRÜ DESTEKLİYOR

"Covid-19 nedeniyle insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını protesto etmek asgari bir durum arz etmektedir. Fakat biz şunu biliyoruz. Başta ABD olmak üzere ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisini küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Bu sistem ve bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail Bu kadar hayasız davranmaktadır."

GERÇEKLERİ YÜZLERİNE ÇARPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Tamda bu yüzden herkes sussa da Filistin'de Kudüs'te bizim, canımız, ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üstünü kapatmaya çalışa hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri iki yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KONVOY DÜZENLENDİ

Yapılan basın açıklamasının ardından Hatay Memur-Sen üyeleri araçlarıyla israil'i kınama konvoyu düzenledi. İsrail Bayrakları ve Türk Bayraklarıyla düzenlenen konvoya bazı vatandaşlarda balkonlarından destek verdi.