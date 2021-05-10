İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına Konya’dan tepki

Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce genç, yaşlı, kadın, çocuk İsrail'in bu saldırısını lanetledi. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile bir araya gelen kalabalık İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgüligil yaptığı açıklamada, "Artık eceliniz geldi. Kurtuluş yok. Yeter yüzyıllardır fitneye, fesada ve yalana dayanan hayatınız; sahte kimlikleriniz. Her yerde kan, gözyaşın, sömürü ve huzursuzluk getirdiğiniz. İnsanlığın baş belasısınız. Soykırımcı çeteciler. Şunu unutmayın ki, darda kalana sahip çıkan, mazlumu koruyan, haklının yanında yer alan kahraman milletimiz, aynı şekilde size ve yardakçılarınıza karşı dik durulacağını tarihte nasıl göstermişse, bugün de tüm dünyaya duyurmasını bilecek kudrettedir. Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine aklınıza mabet yapma konusundaki alçakça düşünceniz sır değil. Planlarınız, programlarınız hazır. Ama hepsi, sizinle beraber çöpe gidecek" dedi.