İstanbul’da 'tam kapanma' sakinliği sürüyor

İstanbul'da uygulanan tam kapanma sessizliği yaşanırken Almanyada çalışan Türk işçi Mehmet Karagöz karagöz ismini verdiği yaşlı sincabıyla İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Sincabının son günlerinde İstanbul'u gezdirmek istediğini söyledi.



İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürerken, hafta sonları da turistler istanbul'un keyfini çıkardılar. Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek. Tam kapanma süresince İstanbul'daki meydan, caddeler ve toplu taşımalarda sakinlik yaşandı. Tam kapanma nedeniyle İstanbullular sokağa çıkamazken turist olarak İstanbul'da bulunanlar kısıtlamadan muaf olarak tarihi ve turistik alanları gezdiler.



Turistler arasında en ilginç Almanya'da çalışan gurbetçi Türk işçisi Mehmet Karagöz 'Karagöz ismini verdiği yaşlı sincabıyla Sultanahmet ve Ayasofya'yı gezdi. Her yıl İstanbul'a tatile geldiklerini belirten Mehmet Karagöz, , "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Her yıl geliyorum. Bu yılda Pandemi nedeniyle biraz sıkıntılı geldik. Tam kapanma dönemine denk geldi. Bende artık yaşlanan Karagöz isimli sincabımla İstanbul'u geziyoruz. Oda yaşlandı. Belki bu son İstanbul gezisi olabilir. Omzumdan inmiyor. İnsanlardan da kaçmıyor" dedi.



Tam kapanma nedeniyle Özelikle Ayasofya, Sultanahmet ve Taksim meydanları turistler tarafından rağbet görürken İstanbul'un bir çok noktasında kurulan denetim noktalarında izin belgesi ve muaf belgeleri kontrol edildi. Bu denetim noktalarında ise trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri yaya olarak dışarıda bulunan kişilerin de izin belgelerini de kontrol etti.